Reitores da USP (Universidade de São Paulo), da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgaram nesta sexta-feira (3) um comunicado em que se dizem preocupados com a proposta do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) de repartir o orçamento reservado para as prestigiadas universidades paulistas com mais outras três instituições.

Atualmente, USP, Unesp e Unicamp são financiadas pelo repasse de 9,57% da quota-parte do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) do estado.

Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ainda candidato ao governo em 2022, durante debate da TV Cultura - Bruno Santos - 13.set.22/Folhapress

Na proposta de diretrizes orçamentárias publicada no Diário Oficial na quinta (2), porém, o governo define que essa mesma fatia também deverá servir à Faculdade de Medicina de Marília (Famema), à Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e à Universidade Virtual do Estado de SP (Univesp).

O texto não detalha como seria feita essa repartição do orçamento entre as seis.

"A inclusão de outras três instituições no percentual de 9,57% alocado à USP, à Unesp e à Unicamp altera uma prática vigente desde 1989", afirmam os reitores Carlos Gilberto Carlotti Junior (USP), Pasqual Barretti (Unesp) e Antonio José de Almeida Meirelles (Unicamp), em comunicado conjunto.

"Nesses 35 anos, a autonomia universitária tem sido decisiva para que as três universidades sirvam, com crescente excelência, a sociedade paulista, com importantes reconhecimentos recentes, como o fato de termos uma universidade entre as cem melhores do mundo", seguem.

Os dirigentes das universidades estaduais ainda destacam que as três instituições integram rankings nacionais e internacionais por suas contribuições em todas as áreas de conhecimento, capazes de melhorar a vida de toda a sociedade.

"Esperamos que sejam garantidos canais de comunicação com o Executivo para a preservação de conquistas históricas da sociedade paulista e contamos com o apoio da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para a manutenção das condições que garantam lugar de destaque para nosso estado de São Paulo", finalizam.