A fundadora da organização Minha Criança Trans, Thamirys Nunes, vai pedir que a Organização das Nações Unidas (ONU) cobre o Brasil a instaurar políticas de proteção para crianças e adolescentes transexuais.

Ela participará de uma sessão da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), da qual o Brasil é signatário, que ocorrerá no próximo mês.

Participantes exibem cartaz com a frase 'Crianças trans existem' durante a 27ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, na avenida Paulista, em São Paulo - Eduardo Knapp - 11.jun.23/Folhapress

Thamirys já enviou um relatório ao órgão em que diz que esse grupo tem sido alvo de ataques na política brasileira e precisa de maior proteção do Estado brasileiro. O documento dá destaque a casos de discriminação contra crianças e adolescentes trans do sexo feminino.

Ela cita um levantamento da ONG que mostra que há ao menos 27 projetos de lei federais e estaduais que visam reduzir os direitos desse grupo. A autora destaca uma lei do Amazonas, sancionada no ano passado, que proibiu a participação de crianças e adolescentes em paradas do orgulho LGBTQIAP+ no estado.

A legislação define multa de R$ 10 mil por hora por "indevida exposição da criança ou adolescente ao ambiente impróprio". Entidades de defesa dos direitos LGBT+ acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubá-la.

Thamirys ainda ressalta um episódio envolvendo o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que, vestindo uma peruca loira, usou a tribuna da Câmara dos Deputados para falar sobre o Dia Internacional da Mulher no ano passado. Na ocasião, ele ironizou a existência de mulheres trans.

A ativista diz que há um movimento crescente de parlamentares, a maioria ligados ao bolsonarismo, que afirmam que crianças trans "não existem".

"É geralmente na infância que as meninas trans começam a ter seus direitos violados, por isso é tão urgente e necessário procurar caminhos para proteger essa infância", afirma Thamirys à coluna.

Ela é mãe de uma criança trans e narrou a sua trajetória pessoal no livro "Minha Criança Trans", lançado em junho de 2020.

"Esses fatos demonstram um cenário de ataques sofridos por crianças e adolescentes trans pelo poder Legislativo l. [...] São tentativas sérias de minar, tornar invisível e negar a existência de crianças e adolescentes trans", afirma o documento enviado, que é assinado pelos advogados Carlos Nicodemos e Maria Fernanda Fernandes Cunha.

"Mulheres trans e meninas são a parte da população LGBTQIA+ que mais enfrenta barreiras aos seus direitos sociais, sendo a população com as maiores taxas de desemprego", diz ainda.

O relatório pede que a ONU adote recomendações para que o Estado brasileiro cumpra as obrigações da convenção, especificamente em relação a crianças, meninas e mulheres trans, e que seja feito um plano nacional para combater a discriminação contra elas.