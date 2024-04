O Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, acionou a ONU (Organização das Nações Unidas) para fazer um alerta sobre o aumento de movimentos neonazistas no Brasil.

O CNDH diz que existe um "alarmante cenário de crescimento" desses grupos, "com aumento do discurso de ódio especialmente direcionado às mulheres, à população negra e à população LGBTQIAP+".

Armas, uniformes e bandeiras nazistas apreendidos com suspeitos de integrarem um grupo neonazista em Santa Catarona, em 2022 - Polícia Civil de Santa Catarina

O objetivo do informe é conseguir que a situação do Brasil seja incluída em um relatório sobre formas contemporâneas de racismo, que está sendo elaborado pela ONU. O documento será apresentado na 56ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da organização, que será realizado entre junho e julho.

O texto cita uma série de casos em Santa Catarina, incluindo um grupo que vendia artefatos nazistas.

O documento apresenta um estudo realizado pela antropóloga e especialista no tema Adriana Dias, que morreu em 2023, que mostrou que Blumenau, uma cidade de 365 mil habitantes, tem 63 células neonazistas —a capital paulista, com 12 milhões de moradores, tem 96.

O CNDH irá enviar uma comitiva a Santa Catarina na quarta (10). A missão fará oitivas com possíveis vítimas, autoridades e especialistas. O roteiro deve incluir Blumenau e Florianópolis. Um relatório final da viagem deverá ser enviado à ONU.

PELÍCULA

O cineasta e historiador britânico Mark Cousins prestigiou a abertura do festival É Tudo Verdade, na semana passada, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A atriz e diretora Ana Petta e o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, também marcaram presença no evento.