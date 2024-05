Brasília

Grandes empregadores cogitam até o cancelamento de planos de saúde aos funcionários porque, com a reforma tributária, não poderão mais aproveitar créditos gerados com a oferta do benefício.

Duas grandes empresas afirmaram, reservadamente, ao Painel S.A. que avaliam o cancelamento caso não seja possível reverter a situação ou obter outro benefício junto ao Ministério da Fazenda.

O presidente da Abramge, Gustavo Ribeiro, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) durante a cerimônia de posse da nova diretoria da entidade, em Brasília - 16.abr.2024-Paulo Victor Lago/Divulgação

Pela nova regra, as companhias estarão impedidas de aproveitarem o crédito do imposto pago nas despesas com os planos de seus colaboradores.

Segundo ambas –uma do varejo e outra do ramo de serviços–, isso torna a concessão do benefício praticamente insustentável.

Segundo a Abramge (Associação Brasileira dos Planos de Saúde), com a mudança, a alíquota será de quase 40% contra uma alíquota média que deve ficar em 26,5%.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

"Infelizmente no que diz respeito à saúde, o Brasil vai na contramão do que há de mais moderno no mundo sobre IVA", afirma Gustavo Ribeiro, presidente da entidade.

"A consequência virá de duas formas: redução da oferta de plano de saúde e a consequente sobrecarga do SUS", alertou.

Com Diego Felix