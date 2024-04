Antes mesmo de sua estreia nesta sexta (26), o espetáculo "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical", protagonizado pela atriz Mel Lisboa, já é considerado um sucesso de público. Todos os ingressos para as 42 sessões previstas estão esgotados.

A atriz Mel Lisboa recria foto icônica que estampou o disco de Rita Lee lançado em 1980 - Priscila Prade/Divulgação

As vendas surpreenderam a produção da peça e os dirigentes do Teatro Porto, na região central de São Paulo, onde a montagem será apresentada até 7 de julho.

No total, mais de 15 mil ingressos foram comercializados. Só na quinta (25), véspera da estreia, cerca de 3.000 entradas foram vendidas. Em duas oportunidades, sessões extras foram abertas, mas também já esgotaram. Não há previsão de novas datas de exibições do musical na capital paulista.

O desejo dos produtores é levar o espetáculo para outras cidades do país após a temporada na cidade.

A peça é inspirada no livro "Rita Lee – Uma Autobiografia", em que a cantora fala abertamente da sua vida pessoal e profissional. O musical recria casos como o primeiro disco voador avistado por ela, os primeiros passos na vida artística, sua prisão durante a ditadura militar (1864-1985) e seu encontro de almas com Roberto de Carvalho.

A atriz Mel Lisboa volta a interpretar a roqueira depois do sucesso de outro espetáculo: "Rita Lee Mora ao Lado".

PIPOCA

O cineasta Bruno Barreto recebeu convidados na pré-estreia do filme "Férias Trocadas", dirigido por ele. A sessão ocorreu no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo, na noite de segunda-feira (22). O ator Edmilson Filho, protagonista do longa, prestigiou o evento. A atriz Carol Castro, que também integra o elenco, esteve lá.