Um levantamento da Funai (Fundação dos Povos Indígenas) identificou que ao menos 466 famílias indígenas estão desalojadas no Rio Grande do Sul após serem afetadas pelos temporais que atingiram o estado.

Segundo o órgão, cerca de 8.000 famílias foram atingidas direta ou indiretamente pelo desastre —não há, por ora, nenhuma morte confirmada. A Funai atende, no estado, aproximadamente 109 aldeias, além de comunidades que residem em contextos urbanos e periurbanos.

Resgate de pessoas em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que está alagada em decorrência das fortes chuvas da região - Claudia Martini/Xinhua

O secretário nacional de Direitos Territoriais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, Marcos Kaingang, viajou a Porto Alegre para articular ações coordenadas com os governos estadual e federal para o resgate e para a assistência dos povos originários.

"Estamos preocupados em dar o suporte para essas famílias que estão em abrigos. E estamos correndo atrás de kits emergenciais, que são estruturas provisórias de madeira para dar suporte às famílias. Cada uma é orçada em R$ 15 mil", diz ele à coluna.

"Nós tivemos algumas comunidades que foram completamente alagadas, que estão sem assistência, alimentos, com falta de itens básicos de higiene, de roupas e de cobertores", segue.

Há ainda muitas áreas que estão isoladas e sem acesso, como é o caso de 148 famílias ilhadas na Terra Indígena Rio da Várzea, localizada no município de Liberato Salzano.

Marcos diz que a pasta está em diálogo com a FAB (Força Aérea Brasileira) e com o Ministério da Defesa para, assim que possível, conseguirem avançar nas regiões do interior do estado. "É o local que concentra o maior contingente populacional [de indígenas]", afirma.

O ministério e Funai estão iniciando um trabalho para mapear e quantificar o tamanho do impacto nas comunidades. "Estamos dialogando com o governo federal para, se possível, liberar crédito extraordinário para essas ações, que têm um custo", diz o secretário.