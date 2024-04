A Defensoria Pública da União (DPU) criou um grupo especial que prestará assistência jurídica gratuita a acusados em processos criminais, priorizando o atendimento a pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Atendimento da Defensoria Pública da União, em Brasília - Ailton de Freitas/DPU

Intitulado JuriDPU, o grupo atuará em processos que tramitam no Tribunal do Júri no âmbito da Justiça Federal. "Os processos criminais sob o rito do Tribunal do Júri demandam a atuação de pessoas com experiência no tema porque têm muitas especificidades", afirma o defensor público-geral federal, Leonardo Magalhães.

Os interessados em compor a iniciativa poderão se inscrever no concurso anual para a formação do cadastro. Depois, caberá à Secretaria de Atuação no Sistema Prisional (Sasp) regulamentar e homologar o resultado do edital.

BATIMENTO

Acompanhada do marido, o ator Carlos Alberto Riccelli, a atriz e escritora Bruna Lombardi recebeu convidados no lançamento do seu novo livro, "Manual para Corações Machucados", na noite de quarta-feira (17). A empresária Lucilia Diniz e o ex-governador de São Paulo João Doria compareceram ao evento, realizado na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O historiador Leandro Karnal, que escreveu o prefácio da obra, também esteve lá.