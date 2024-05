A produtora de óleos essenciais dōTERRA será uma das patrocinadoras da 22ª edição da Corrida e Caminhada Comexport do Graacc (Grupo de Apoio ao Adolescente a à Criança com Câncer), que ocorrerá no domingo (12), em São Paulo.

Paciente brinca na brinquedoteca do Hospital do Graacc, em São Paulo - Eduardo Anizelli - 3.ago.2018/Folhapress

Cerca de 12 mil pessoas vão participar da prova, cujo percurso passará pelas imediações do parque Ibirapuera. Um estande da empresa oferecerá massagem aos corredores.

O valor arrecadado com as inscrições é direcionado para o tratamento de crianças e adolescentes do hospital.

São três tipos de percursos: 3 km de caminhada, que pode ser feito por crianças a partir de 5 anos e também na companhia de animais de estimação, além dos 5 km e dos 10 km para corredores acima de 18 anos.

"Poder contribuir com essa obra social, que atende milhares de pacientes infantojuvenis, possibilitando que eles tenham chances de cura é motivo de orgulho", diz o diretor-geral da dōTERRA Brasil, Helton Vecchi.