Um grupo de 40 organizações de urbanismo e de movimentos de moradia reivindica a impugnação do edital que selecionará estudos para a construção do novo centro administrativo do estado de São Paulo.

Um pedido de suspensão foi juntado ao processo administrativo do concurso.

Área do parque Princesa Isabel que poderá receber a sede do governo do Estado de São Paulo; terminal de ônibus deverá ser transferido - Rubens Cavallari - 4.abr.2023/Folhapress

O complexo ficará no entorno do parque Princesa Isabel, no centro da capital paulista. Aposta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a requalificação da região, a área escolhida é um dos locais que nos últimos anos abrigou a concentração de dependentes químicos conhecida como cracolândia.

O projeto faz parte de um pacote bilionário para habitação, reforma e restauro de imóveis, além da requalificação de espaços públicos degradados na região. A nova intervenção prevê R$ 2,4 bilhões de investimentos por meio de uma PPP (Parceria Público Privada).

No documento, as entidades argumentam que parte das quadras onde será construído o novo centro são atualmente ocupadas por cortiços e famílias de baixa renda, delimitadas como Zeis (Zona Especial de Interesse Social) 3 no Plano Diretor Estratégico de São Paulo.

"Para qualquer intervenção nessas áreas, é obrigatória a formação de conselhos gestores para que os moradores participem da elaboração e aprovação do projeto e sejam os beneficiários prioritários nas novas unidades habitacionais que devem ser, obrigatoriamente, construídas", diz o requerimento.

"No projeto apresentado, dois perímetros de Zeis 3 estão reservados para uso administrativo do governo do estado, contrariando a legislação municipal. Também não foi instaurado o conselho gestor para formulação das intervenções nessas áreas", segue.

Procurado, o Governo de São Paulo diz, em nota, que "a proposta de impugnação do concurso arquitetônico não faz sentido" e que a Lei de Uso e Ocupação do Solo dispensa "o plano de urbanização e a criação de conselho gestor para os imóveis públicos destinados a serviços da administração pública".

A gestão afirma que as propostas devem seguir as leis municipais e as diretrizes do Plano Diretor.

O pedido de impugnação é assinado por entidades como o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o Instituto Pólis e o LabCidade (Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo).

Elas ainda afirmam que falta transparência no processo de criação do concurso, incluindo informações detalhadas sobre consultores e equipe responsáveis pela produção do projeto.

"Solicitamos a imediata suspensão do edital até que todos os pontos elencados sejam sanados, e a discussão desse tema nos órgãos competentes em atendimento à legislação urbanística municipal", pedem.

Como mostrou a Folha, a gestão Tarcísio decidiu não demolir um edifício de moradia popular que faz parte do programa municipal Pode Entrar Entidades e está em construção no endereço da nova sede do governo.

Ainda assim, cerca de 200 famílias poderão ser desapropriadas para a realização do projeto.