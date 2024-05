O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recuou e decidiu manter a norma vigente para o orçamento da USP (Universidade de São Paulo), da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) após reação dos reitores das três instituições paulistas.

Uma proposta publicada no Diário Oficial na quinta (2) sugeriu que as prestigiadas universidades, hoje financiadas pelo repasse de 9,57% da quota-parte do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) do estado, teriam que repartir o seu orçamento com outras três faculdades.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante entrevista à imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo - Eduardo Knapp - 19.dez.2023/Folhapress

A publicação citava a Faculdade de Medicina de Marília (Famema), a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e a Universidade Virtual do Estado de SP (Univesp), sem detalhar como seria feita a partilha entre as seis.

Em nota enviada à coluna, o governo estadual afirma que enviará uma retificação à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mantendo a redação do trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) que se refere às universidades estaduais do modo como está.

"A Lei de Diretrizes Orçamentárias é revista anualmente pelo Governo de São Paulo e todas as medidas são tomadas de forma a garantir e ampliar os investimentos nas universidades públicas do estado de São Paulo", afirma a gestão Tarcísio.

"Importante informar ainda que, diante do atual cenário econômico e com as projeções que indicam aumento da expectativa de arrecadação para 2025, o orçamento da USP, Unicamp e Unesp deve ter um aumento de mais de R$ 1 bilhão com relação à LOA de 2024 —uma variação positiva de 8%, superando R$ 16 bilhões no próximo ano", acrescenta.

Mais cedo nesta sexta, os reitores Carlos Gilberto Carlotti Junior (USP), Pasqual Barretti (Unesp) e Antonio José de Almeida Meirelles (Unicamp) emitiram um comunicado conjunto em que manifestaram preocupação com a possível mudança.

"A inclusão de outras três instituições no percentual de 9,57% alocado à USP, à Unesp e à Unicamp altera uma prática vigente desde 1989", afirmaram.

"Nesses 35 anos, a autonomia universitária tem sido decisiva para que as três universidades sirvam, com crescente excelência, a sociedade paulista, com importantes reconhecimentos recentes, como o fato de termos uma universidade entre as cem melhores do mundo", seguiram.

Os dirigentes das universidades estaduais ainda destacaram que as três instituições integram rankings nacionais e internacionais por suas contribuições em todas as áreas de conhecimento, que, por sua vez, são capazes de melhorar a vida de toda a sociedade.