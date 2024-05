O jornalista Luciano Suassuna e o consultor eleitoral Wilson Pedroso Jr. lançam nesta segunda-feira (6) o livro "Vencer a eleição: Como construir uma campanha competitiva, do planejamento à vitória" (Geração Editorial).

A obra descreve as diversas etapas de uma campanha, da definição da candidatura até o dia da eleição. O lançamento ocorrerá na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, em São Paulo, a partir das 18h.

O jornalista Luciano Suassuna durante seminário sobre liberdade de imprensa na sede da TV Cultura, em São Paulo - Moacyr Lopes Junior-8.dez.2010/Folhapress

Pedroso ocupou diversos cargos executivos na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado e no governo federal. Foi coordenador da campanha vitoriosa de Bruno Covas (PSDB) à prefeitura da capital em 2020.

Suassuna, jornalista, trabalhou em diversas Redações no país e como correspondente no exterior. Foi secretário de Comunicação do governo de Brasília e secretário de Imprensa da Presidência da República.