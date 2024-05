A jornalista Maria Carolina Trevisan e o economista Maurício Moura vão receber convidados no lançamento do livro "Voto a Voto: Os Cinco Principais Motivos que Levaram Bolsonaro a Perder (por Pouco) a Reeleição" (editora Telha) na biblioteca do Senado Federal, em Brasília, na próxima quarta-feira (22).

O ex-presidente Jair Bolsonaro em evento em Goiania (GO) - Ueslei Marcelino/Reuters

Na publicação, os autores analisam o eleitorado que, em 2018, votou pela eleição de Jair Bolsonaro (PL), mas no pleito de 2022 escolheu Lula (PT) para a Presidência.

O livro traz dados, pesquisas e entrevistas e se debruça sobre as tendências mundiais que levaram ao enfraquecimento do posicionamento antipolítica, o alcance da extrema direita no Brasil e o papel do eleitorado feminino nesse contexto.

Trevisan e Moura também vão realizar um evento de lançamento em São Paulo, no dia 17 de junho, na Livraria da Vila, no bairro de Pinheiros.