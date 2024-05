O presidente Lula (PT) sai em vantagem em relação a Jair Bolsonaro (PL) nas eleições municipais.

De acordo com pesquisa Genial/Quaest realizada na semana passada, 33% dos eleitores dizem que preferem votar em um candidato a prefeito "aliado a Lula", contra 22% que afirmam que preferem um pretendente "aliado a Bolsonaro". O instituto entrevistou 2.045 pessoas em todo o país.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) - Adriano Machado e Ueslei Marcelino/Reuters

Um percentual ainda maior, de 37%, no entanto, afirma que teria preferência por alguém "independente", sem ligação com os dois líderes.

A balança pende fortemente para Lula no Nordeste: 51% dos eleitores dizem preferir votar em um candidato a prefeito aliado do petista, contra 11% que dizem preferir políticos ligados a Bolsonaro.

Bolsonaro leva a melhor no Sul, com 31% dizendo que preferem um candidato municipal aliado a ele, contra 28% que cravam Lula. E há empate no Sudeste, com 27% para Bolsonaro e 25% para Lula (margem de erro de 3 pontos) e no Centro Oeste, com 26% para Lula e 25% para Bolsonaro (margem de erro de 5 pontos).

As mulheres seguem fazendo a diferença: 36% delas dizem preferir um candidato de Lula, contra 19% de Bolsonaro. Entre os homens, 29% preferem alguém ligado a Lula e 27%, a Bolsonaro.

Os que ganham até dois salários mínimos também pendem para Lula: 43% preferem um candidato dele, contra 14% que escolheriam alguém ligado a Bolsonaro.

DONA DE SI

A cantora Iza em ensaio para a revista Glamour Brasil; artista será capa da edição de maio de 2024 da publicação - Hick Duarte/Divulgação

A cantora Iza estrelará uma das capas da edição de maio da revista Glamour Brasil. A artista falou à publicação sobre sua primeira gravidez e as expectativas em torno da chegada do bebê, o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima e de seu trabalho mais recente, o álbum "Afrodhit".

"Estou muito feliz, em êxtase. Já sabia que o nosso corpo é incrível, mas parar para pensar que sou responsável por fabricar rins, pulmão, coração… É muito louco!", afirmou ela à revista.

A Glamour de maio chega às bancas na próxima sexta (17).