O ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro e o cientista político e diretor do Instituto Brasilis, Alberto Carlos Almeida, lançarão na terça-feira (14), em São Paulo, o livro "A Política como Ela É: Diálogos entre Alberto Carlos Almeida e Renato Janine Ribeiro".

O ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro, em São Paulo - Danilo Verpa - 21.out.2022/Folhapress

"Os autores abordam as tensões entre esquerda e direita, as particularidades do parlamentarismo e do presidencialismo, os diferentes sistemas eleitorais, dentre outros aspectos técnico-teóricos do fazer político, simplificando estruturas complexas a fim de aproximá-las do dia a dia", afirma a sinopse da obra.

O evento será realizado na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, na zona oeste da capital paulista, a partir das 19h. A jornalista da Folha Eliane Trindade participará da conversa.

PÁGINAS

O diretor internacional de Jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, e o professor e escritor Norval Baitello Junior receberam convidados para o lançamento do livro "A Fórmula da Paixão — De Aby Warburg. e Sobre Ele — Três Fragmentos Inéditos e Ensaios Críticos", organizado por eles. O evento foi realizado na Livraria da Vila do shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. O presidente da Fundação Padre Anchieta, José Roberto Maluf, esteve lá