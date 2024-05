Profissionais atualmente inscritos no programa Mais Médicos no Rio Grande do Sul vão poder atender pacientes fora das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e dos municípios em que originalmente atuam no estado.

A medida vale apenas para os médicos formados em instituições brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). A permissão foi concedida pelo Ministério da Saúde, que publicou uma nota técnica.

Dessa maneira, profissionais que estão ilhados, sem possibilidade de retornar para os seus municípios originais de atuação, ficam autorizados a atender pacientes no lugar onde eles estiverem.

Os médicos também poderão atuar, de forma excepcional e de acordo com a necessidade, em plantões e em locais montados emergencialmente para prestar apoio à população atingida pela chuva, como abrigos.

"Esta ação vem para reforçar o papel do Programa Mais Médicos no SUS. Por isso, contamos com a mobilização desses profissionais para prestar apoio no cuidado à população gaúcha", afirma o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço.

Segundo o Ministério da Saúde, há 1.500 inscritos no Mais Médicos no estado gaúcho, distribuídos em mais de 300 municípios.

"Para quem não conseguir voltar ao seu município, a recomendação é que busque um gestor local e se apresente para ficar à disposição nos abrigos, ginásios, tendas improvisadas e locais montados para apoiar no atendimento à população", acrescenta Mario Vieira Marques Neto, referência regional do programa no Rio Grande do Sul.

Os médicos intercambistas com Registro Único do Ministério da Saúde (RMS) têm de atuar exclusivamente nos serviços da atenção primária –sendo proibido o atendimento em unidades específicas de pronto atendimentos, UPAs e hospitais.