O governo Lula deve se basear em estudos de georreferenciamento para destinar recursos de diferentes formas à população do Rio Grande do Sul. A ideia é que cada iniciativa seja apropriada para as diferentes necessidades e de acordo com a forma como cada um foi atingido pela catástrofe.

Presidente Lula sobrevoa área alagada no Rio Grande do Sul - Ricardo Stuckert/PR

DE CASA EM CASA

Com isso, pessoas que perderam absolutamente tudo nas enchentes, por exemplo, poderiam receber recursos a fundo perdido para tentar recomeçar a vida.

CASA 2

Seria o que um integrante do Ministério da Fazenda definiu como voucher, um cartão de benefícios que as famílias poderiam usar para comprar determinados produtos.

CASA 3

Para elas, uma linha de crédito seria inviável, pois vão ter que literalmente recomeçar suas vidas do zero.

CASA 4

Já pessoas que foram atingidas, mas conseguem recuperar seus bens, como casa ou automóveis, seriam contempladas com financiamento a juros muito baixos para poderem reerguer seu patrimônio e seus pequenos negócios.

CASA 5

O desafio do governo, dizem integrantes da Fazenda, é ter foco para que os recursos não sejam espalhados sem critério, o que diminuiria a eficiência da iniciativa.

PIPOCA

As atrizes Maria Fernanda Cândido e Samantha Müller receberam convidados na estreia do filme "Vermelho Monet", em que elas atuam. A sessão ocorreu no Reag Belas Artes, em São Paulo, na terça (7). O ator Chico Díaz, que vive o protagonista da trama, e o cineasta Halder Gomes, diretor do longa, estiveram lá.