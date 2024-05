A cantora Iza estrelará uma das capas da edição de maio da revista Glamour Brasil. A artista falou à publicação sobre sua primeira gravidez e as expectativas em torno da chegada do bebê, o relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima e de seu trabalho mais recente, o álbum "Afrodhit".

"Estou muito feliz, em êxtase. Já sabia que o nosso corpo é incrível, mas parar para pensar que sou responsável por fabricar rins, pulmão, coração… É muito louco!", afirmou ela à revista.

A cantora Iza em ensaio para a revista Glamour Brasil; artista será capa da edição de maio de 2024 da publicação - Hick Duarte/Divulgação

A intérprete do hit "Dona de Mim" ainda falou sobre o que tem pensado em relação à exposição da imagem de seu filho. "Tenho muito medo de expor esse bebê à exaustão, porque as pessoas estão sem limites. Ainda não tenho definido se vou mostrar o rostinho, mas tenho a certeza de que não vou ficar postando ele o tempo inteiro", disse.

"Tive uma vida muito abençoada, porque me tornei famosa com 27 anos. Então fiz faculdade, pegava transporte público, ia à feira. Viver uma vida normal é o que forma a gente e nos faz olhar para o outro, sem achar que somos o centro do mundo. Não quero tirar esse privilégio do meu filho", completou.

A Glamour de maio chega às bancas na próxima sexta (17). Além de Iza, serão disponibilizadas capas com a atriz Alice Wegmann e com a apresentadora e atriz Maisa.