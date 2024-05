Criada em Porto Alegre e consolidada na Itália, a banda Selton decidiu cancelar o show que faria em sua terra natal em junho. A apresentação, que sucederia as passagens do grupo por Rio de Janeiro, Sorocaba (SP) e São Paulo, foi inviabilizada pela tragédia que assola o Rio Grande do Sul.

A banda é formada por Ramiro Levy, Daniel Plentz e Eduardo Stein Dechtiar, que vivem em Milão há 15 anos, e lançará nesta sexta-feira (10) seu sexto álbum, "Gringo Vol. 1". A versão em vinil do projeto será acompanhada por uma edição dos clássicos óculos Paraluce, desenhados por Bruno Munari em 1953.

Os músicos Eduardo Stein Dechtiar, Ramiro Levy e Daniel Plentz, da banda Selton, que se preparam para lançar o álbum "Gringo Vol. 1" - Divulgação

A reprodução do modelo foi feita em colaboração com a editora Corraini, que detém os direitos sobre a obra do designer gráfico e escritor italiano, também um expoente do movimento futurista. A ideia era homenagear a arte de Munari, que, para a banda, foi capaz "de olhar para o mundo com novos olhos".

Em sua vinda ao Brasil, a Selton fará shows de lançamento do novo trabalho no Blue Note carioca, no dia 29 deste mês, em Sorocaba, no dia 30, e no Sesc Pompeia, em São Paulo, em 1º de junho. "Gringo Vol. 1" sairá pelo selo Universal Music Itália.

DEDICATÓRIA

O ex-presidente Michel Temer (MDB) prestigiou o lançamento do livro "Vencer a Eleição: Como Construir uma Campanha Competitiva, do Planejamento à Vitória", escrito pelo consultor eleitoral Wilson Pedroso Jr. e pelo jornalista Luciano Suassuna. O evento foi realizado na Livraria da Vila do shopping Higienópolis, em São Paulo, na segunda (6). A ex-deputada federal Joice Hasselmann esteve lá.