As cantoras Duda Beat, Josyara, Júlia Mestre, Amanda Magalhães e Juliana Linhares estão entre as primeiras atrações confirmadas para a edição deste ano do Women’s Music Event (WME), evento dedicado ao protagonismo feminino na indústria da música.

A cantora Duda Beat no edifício Copan, em São Paulo, em entrevista à Folha - Karime Xavier - 26.ago.2022/Folhapress

Para celebrar a sua oitava edição, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de junho, o WME prepara uma programação de shows gratuitos, oficinas, painéis e happy hours em quatro espaços diferentes da cidade de São Paulo.

As atrações serão sediadas na Biblioteca Mário de Andrade e na praça Dom José Gaspar, na região central da capital paulista, e na Casa Natura Musical e na Heavy House, na zona oeste.

O evento terá como mote o termo "Jomo" (da sigla em inglês para "Joy of Missing Out"), que versa sobre o prazer em perder compromissos. O conceito faz um contraponto ao que ficou conhecido como "Fomo", ou a fobia de não acompanhar e estar presente em todos os acontecimentos.

"Nosso evento tem essa característica mutante de estar sempre atento às inovações, e vamos trazer este conceito para toda a estrutura", afirma a jornalista e DJ Claudia Assef, cofundadora do WME.

"Queremos que os detalhes da programação, feita com tanto carinho, seja maturada e que reverbere no tempo necessário, sem atropelos", completa ela.

A programação completa do Women’s Music Event deve ser divulgada em breve. Além das atrações gratuitas, o público terá a opção de adquirir ingressos entre R$ 60 e R$ 140 para participar de encontros específicos.

