A Universidade Federal de Sergipe concederá o título de doutor honoris ao historiador, escritor e professor inglês Kenneth Maxwell. A entrega da honraria ocorrerá no dia 5 de junho, no auditório da reitoria, com a presença dele.

Ele é referência na historiografia sobre o período colonial brasileiro. Entre as suas obras publicadas está a biografia "Marquês de Pombal: Paradoxo do Iluminismo".

O historiador inglês Kenneth Maxwell - Zanone Fraissat/Folhapress

A justificativa diz que a honraria foi concedida devido a suas "em razão de "suas contribuições para o avanço do conhecimento em história e nas relações entre Brasil e Portugal, distinguindo sua notável trajetória acadêmica".

Maxwell é graduado em Cambridge (Reino Unido) com doutorado em Princeton (EUA).

CORO

