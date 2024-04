A drag queen Rita Von Hunty, interpretada pelo ator Guilherme Terreri, e o escritor e historiador Luiz Antônio Simas vão participar da edição deste ano do Boca do Céu — Encontro Internacional de Contadores de Historias.

O escritor e historiador Luiz Antônio Simas na Feira do Livro, em São Paulo - Gabriel Cabra - 8.jun.2023/Folhapress

O festival ocorrerá entre os dias 20 e 26 de maio na Cinemateca Brasileiro e no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Artistas de nove países vão integrar a programação, que reunirá atrações para adultos e crianças. A curadoria é da professora Regina Machado.

PIPOCA

O cineasta Bruno Barreto recebeu convidados na pré-estreia do filme "Férias Trocadas", dirigido por ele. A sessão ocorreu no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo, na noite de segunda-feira (22). O ator Edmilson Filho, protagonista do longa, prestigiou o evento. A atriz Carol Castro, que também integra o elenco, esteve lá.