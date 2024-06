O psicólogo clínico da Rituaali Clécio Branco receberá convidados no lançamento dos seus dois novos livros, "Ensaios de A a Z para Mentes Inquietas" e "Encontros com o Mestre", na Livraria da Travessa de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira (19).

O autor, que é especialista em neurociências, fará sessão de autógrafos e realizará um bate-papo com seus leitores.

O psicólogo clínico Clécio Branco - @clecio.branco no Instagram

SALVE, SALVADOR

A atriz e cantora Emanuelle Araújo em cena do clipe de 'Vá na Paz do Senhor', single que vai lançar no próximo dia 28 de junho - Amanda Tropicana/Divulgação

A atriz e cantora Emanuelle Araújo vai lançar no próximo dia 28 "Vá na Paz do Senhor", o primeiro single de seu novo álbum solo. O ator Luís Miranda, o cantor e compositor Tatau e integrantes da companhia de dança Interart fazem uma participação especial do clipe da música, que será divulgado no mesmo dia e foi gravado em Salvador. A direção do vídeo é de Magali Moraes e da atriz Nanda Costa.