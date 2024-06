O Fuerza Bruta voltará ao Brasil para apresentar seu novo espetáculo, chamado Aven. A última vez que o grupo argentino veio ao país foi em 2019, quando subiu ao palco do festival Rock in Rio, na capital fluminense.

A companhia vai fazer uma temporada na capital paulista, a partir de 24 de julho, no Shopping Parque da Cidade, localizado na avenida das Nações Unidas.

Espetáculo Aven, do grupo Fuerza Bruta - Divulgação

Depois, segue para Campinas, com apresentação única em 5 de setembro, no Parque Dom Pedro. Eles finalizam a turnê em Barueri, em 6 de novembro, no shopping Tamboré.

O novo show estreou na Argentina e depois da passagem em solo brasileiro segue para Londres.

LUZ, CÂMERA, AÇÃO

O diretor artístico do In-Edit Brasil — Festival Internacional do Documentário Musical, Marcelo Aliche, recebeu convidados na abertura da 16ª edição do evento, na noite de quarta-feira (12), no CineSesc, em São Paulo. A atriz Gilda Nomacce e o músico Edgard Scandurra marcaram presença na celebração.