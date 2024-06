O cantor Chico Buarque revisitou sua participação na trilha sonora de clássicos do cinema brasileiro como "Quando o Carnaval Chegar", "Dona Flor e seus Dois Maridos" e "Os Saltimbancos Trapalhões" em entrevista para a série "Na Trilha do Som", dirigida pelo jornalista e crítico de cinema Marcelo Janot.

Nara Leão, Chico Buarque e Maria Bethânia em 'Quando o Carnaval Chegar', de Cacá Diegues - Arquivo Cinemateca Brasileira

O artista conta, por exemplo, que a música "Bye, Bye, Brasil", tema de filme homônimo de Cacá Diegues, foi composta em diálogo com o cineasta. Ele afirma que uma versão inicial da composição "não tinha fim" e trazia "uma enxurrada de versos".

"Toda a ideia da letra foi o Cacá que me deu. O que ele queria dizer está lá. Com as minhas palavras e tal, mas foi mais ou menos acordado entre nós", afirma Chico. "Tinha um verso que falava qualquer coisa de Maceió, e ele falou: 'Não, não, deixa Maceió em paz', que é a cidade dele", conta, gargalhando.

Chico Buarque durante a gravação de episódio da série "Na Trilha do Som", dirigida pelo jornalista e crítico de cinema Marcelo Janot e exibida no canal Curta! - Divulgação

No episódio, o artista também fala sobre a primeira memória que tem de uma ida ao cinema e responde com uma negativa ao ser estimulado a compor uma música para um filme hipotético sobre a sua vida.

"Isso eu não faria. Cabotinismo tem limites", afirma Chico. "Fazer uma música para um filme sobre mim? Não", segue ele, rindo. "A gente está fazendo sempre todo um esforço para sair da cabeça da gente."

A entrevista inédita com o cantor carioca vai ao ar no canal Curta! no próximo dia 17, na véspera de seu aniversário de 80 anos. A série que aborda o universo das trilhas sonoras no cinema brasileiro tem oito episódios e ouve artista como Gilberto Gil, André Abujamra, DJ Dolores e David Tygel.

BATE-PAPO

