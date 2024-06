O senador Sergio Moro (União-PR) explicou pela primeira vez publicamente o erro de português que cometeu ao trocar a palavra "cônjuge" por "conje" em uma audiência no Senado, em 2019.

O equívoco e até hoje amplamente explorado por adversários do ex-juiz em redes sociais, como demonstração de que ele não teria preparo para exercer as funções dos cargos relevantes que já ocupou.

Veja, abaixo, Moro explicando como trocou a palavra "cônjuge" por "conje":

"Essa questão do tal do çonje' é uma bobagem, né?", disse ele à coluna no fim de uma entrevista exclusiva concedida em Curitiba (PR) e publicada na Folha no domingo (16).

Moro afirmou que "uma engasgada" o levou a cometer o erro na audiência do Senado em que expunha o pacote anticrime que apresentava ao Congresso. Ele era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL).

"Eu estava em uma audiência pública no Senado. Depois de quatro horas falando, tomando água e tal, de repente damos aquela engasgada. Mas não é que eu imagino que se escreva 'conje' dessa forma, ou que se fale 'conje'", disse ele.

A explicação foi dada por Moro ao ser perguntado se ele teria se tornado mais tolerante ao deixar a toga para disputar cargos eletivos.

O erro de português, eternizado em memes, foi dado a ele como exemplo de ironias e críticas das quais político algum consegue escapar.

Leia a entrevista completa com o senador neste link.