As filhas de Silvio Santos ainda não digeriram bem a saída da apresentadora Eliana do SBT. Dias depois de deixar a emissora, ela foi anunciada como nova contratada da TV Globo.

Da esquerda para a direita, as filhas de Silvio Santos, Renata Abravanel, Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel e sua mulher, Íris Abravanel - Rogério Pallatta/SBT

A rapidez com que a apresentadora assinou contrato com a emissora do Rio de Janeiro deixou evidente, para as herdeiras, que as tratativas começaram antes de ela avisar o SBT que estava de saída, em abril.

Agora, com o fato consumado, elas ligam os pontos de outros momentos em que Eliana deu sinais de que já não se importava com o SBT.

Em dezembro, Daniela Beyruti, filha de Silvio que assumiu o comando da emissora, organizou uma grande coletiva com artistas para apresentar a nova programação —a primeira sob a gestão dela. Eliana foi a grande ausente da festa.

Daniela considerava que era amiga pessoal da apresentadora, e contava com ela para fortalecer seus projetos no SBT.

Na sequência, pipocaram notícias na imprensa questionando a competência de Beyruti para segurar talentos na emissora. A família de Silvio credita essas notícias ao que chama de "plantações" a Eliana.

Segundo interlocutores das herdeiras, o que era uma tristeza pela perda da apresentadora se transformou em uma grande decepção.

