A segunda e última votação na Câmara Municipal de São Paulo do projeto que cria o parque do Bixiga, na região central da cidade, está pautada para ser realizada nesta terça-feira (2). A expectativa é que a proposta seja aprovada, pondo fim a uma disputa de mais de quatro décadas entre o Teatro Oficina e o Grupo Silvio Santos, que pretendia construir no local três prédios de uso comercial e residencial.

Croqui mostra estudo preliminar para o Parque do Rio Bixiga - Divulgação

No mesmo projeto está incluída uma emenda que transforma a área do Clube Banespa, alvo de uma disputa judicial, também em parque.

No caso do Bexiga, por sugestão da Bancada Feminista do PSOL na Câmara Municipal paulistana, o relator Rodrigo Goulart (PSD) incluiu uma emenda para que o entorno do parque seja considerado Território de Interesse da Cultura e da Paisagem (TIPC). Dessa forma, essa região estaria submetida a regras mais restritas para futuras construções e projetos imobiliários.

A covereadora Silvia Ferraro afirma que o objetivo é proteger a área de uma futura especulação imobiliária, que poderia expulsar os moradores atuais do local. "Isto deverá garantir a articulação de políticas habitacionais que garantam a manutenção da população residente e do perfil racial do local", afirma.

A implantação do parque era um sonho do diretor José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, fundador do Teatro Oficina que morreu há cerca de um ano, em julho do ano passado.

Em março, a Justiça de São Paulo homologou um acordo de R$ 1 bilhão firmado entre o Ministério Público, a Prefeitura de São Paulo e a Uninove (Universidade Nove de Julho) segundo o qual R$ 51 milhões seriam utilizados para a compra do terreno de 11 mil metros quadrados, que sediará o futuro espaço.

Já em relação ao Banespa, a emenda que transforma o terreno de 60 mil quadrados do clube em parque. Segundo o vereador Goulart, essa emenda é possível porque o projeto do Bixiga altera a relação de parques no Plano Diretor da cidade, o que viabilizaria, em sua visão, alterações legais que envolvam o mesmo tema.

Ele justifica a criação da área verde como forma de preservação da vegetação que ocupa grande parte do terreno.

A área, localizada no distrito de Santo Amaro, é alvo de uma ação judicial por meio da qual o Santander quer romper o contrato de comodato —empréstimo gratuito— com a associação que administra o Clube Banespa. Em caso de vitória do banco espanhol, o terreno cujo valor é estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão poderia ser comercializado no mercado imobiliário.

A transformação do clube em parque impediria a construção de empreendimentos residenciais ou empresariais no local.

Esporte Clube Banespa, em São Paulo - linkedin/Banespa no LinkedIn

ESTANTE

O editor Paulo Werneck, diretor da Associação Quatro Cinco Um, responsável pela Feira do Livro, recebeu convidados na festa de abertura do evento, realizada no Bubu Restaurante, em São Paulo, no sábado (29). A livreira Ana Lima Cecílio, curadora da Flip de 2024, compareceu. A escritora Natalia Timerman esteve lá.