O professor e jurista Ives Gandra da Silva Martins está lançando um novo livro, "Sonetos de Amor para Ruth Ausente". A obra reúne 170 textos escritos para a sua mulher, Ruth Vidal da Silva Martins, que morreu em janeiro de 2021.

Os dois começaram a namorar em 1953 e se casaram em 1958. Ficaram, ao todo, 67 anos juntos e tiveram seis filhos e sete netos.

Ruth Vidal da Silva Martins (1934-2021) e o marido, o jurista Ives Gandra da Silva Martins - Arquivo pessoal

"Fiz o primeiro soneto no dia anterior à morte [de Ruth], quando fui comunicado pelos médicos que não havia mais esperança de salvá-la, e o segundo no próprio dia do falecimento", escreve Ives Gandra no prefácio.

"São, pois, 170 sonetos de saudades e de um amor que continua intenso", completa.

ESTATUETA

O apresentador e humorista Paulo Vieira e sua namorada, a modelo e social media Ilana Sales, prestigiaram a cerimônia de entrega do Prêmio APCA, realizada no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na noite de terça (2). O ator Lucas Koka Penteado, que foi agraciado com o prêmio de melhor ator de cinema em 2023 pelo longa "Nosso Sonho", estava acompanhado da atriz Nayara Zabelê Penteado, sua noiva. O ator Milhem Cortaz, premiado por seu papel na série "Os Outros", também participou da celebração.