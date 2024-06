O escritor Alonso Alvarez lançará uma nova edição da obra "Meia-Noite na Biblioteca" (editora Ficções) durante a Feira do Livro. Em sua terceira edição, o evento literário realizado na praça Charles Miller, em SP, começa a partir deste sábado (29).

Lançado em 2021, o livro de Alvarez narra a história de Aline, uma jovem bibliotecária voluntária que trabalha em uma biblioteca localizada dentro de um cemitério. O espaço acaba se tornando um refúgio para os moradores do local.

Capa do livro "Meia-noite na Biblioteca", de Alonso Alvarez - Reprodução

O livro é inspirado em um lugar real: a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que funcionou por dez anos dentro do Cemitério de Colônia, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista.

Essa nova edição da obra inclui a terceira temporada da história, que se passa após a pandemia de Covid-19. Na segunda temporada, a biblioteca deixa de funcionar no cemitério por causa da crise de saúde que atingiu o mundo todo.

Nesta última leva de episódios, a biblioteca volta a funcionar em um novo lugar, e os moradores devolvem para o espaço os livros que guardaram em suas casas durante a pandemia.

PETIT COMITÉ

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comemorou seu aniversário e apagou as velinhas em Lisboa, Portugal, durante um evento realizado pelo grupo Esfera Brasil na terça-feira (25), na casa do empresário Flávio Rocha, da Riachuelo. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes foi homenageado no encontro, que reuniu o advogado Robson Tuma, o ex-presidente do PSDB Bruno Araújo e o presidente do conselho do Esfera Brasil, João Camargo. O advogado Pierpaolo Cruz Bottini também compareceu.