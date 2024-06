O arqueólogo britânico David Wengrow faz a apresentação da edição em inglês do livro "O Terceiro Excluído – Contribuição para uma Antropologia Dialética", de Fernando Haddad.

Com o nome "The Excluded Third: Contribution to a Dialectical Anthropology", o volume já está em pré-venda no site da Amazon e será lançado oficialmente em 4 de julho pela editora acadêmica Brill.

O arqueólogo David Wengrow em evento no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo - Zanone Fraissat -10.out.2023/Folhapress

No prefácio, Wengrow afirma que a obra expõe uma "avaliação penetrante da dinâmica cultural que anima nossa política". "Com base em uma impressionante gama de fontes filosóficas e antropológicas, Haddad defende a reabilitação do conceito de mudança dialética, como um primeiro passo para resgatar o estudo da humanidade do espectro da pseudociência", escreve.

O arqueólogo é autor do best-seller "O Despertar de Tudo: Uma Nova História da Humanidade" e professor da University College de Londres.

Wengrow esteve no Brasil no ano passado, quando se encontrou com Haddad em um bate-papo literário no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo.

"O Terceiro Excluído" surgiu a partir de uma conversa do atual ministro da Fazenda com o filósofo Noam Chomsky e o crítico literário Roberto Schwarz, ocorrida uma semana antes do primeiro turno das eleições de 2018. Naquele ano, Haddad disputou a Presidência.

No livro, o ministro apresenta um novo enfoque sobre a evolução das sociedades.

Capa da edição em inglês do livro "O Terceiro Excluído", de Fernando Haddad - Reprodução