Um grupo de advogados renomados se reuniu nesta semana em um almoço na casa de José Luis Oliveira Lima para discutir o lançamento de uma candidatura de oposição à atual gestão da OAB-SP.

O advogado José Luís Oliveira Lima - Mathilde Missioneiro -29.nov.2023/Folhapress

Estiveram no encontro o ex-presidente da entidade Caio Augusto Silva dos Santos, a advogada Dora Cavalcanti, o coordenador do grupo Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, o presidente do Sindicato dos Advogados, Fábio Gaspar, e os criminalistas Pierpaolo Bottini e Celso Vilardi.

O pleito deve ocorrer em novembro.

PIPOCA

O diretor Karim Aïnouz recebeu convidados na pré-estreia do filme "Motel Destino", dirigido por ele, no Reag Belas Artes, em São Paulo, na semana passada. O ator Iago Xavier, protagonista do longa, esteve lá. A cantora Liniker prestigiou a sessão.