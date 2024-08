A campanha de Pablo Marçal quer distância da ex-deputada federal e candidata a vereadora Joice Hasselmann (Podemos), e rejeita de forma veemente o apoio que ela afirmou querer dar ao candidato.

Em entrevista ao UOL na terça (27), Joice disse: "Não apoio Nunes nem amarrada. Meu voto é do Marçal".

Ex-deputada Joice Hasselmann na primeira noite de desfile de carnaval no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo - Ronny Santos-9.fev.2024/Folhapress

"Não queremos Joice! Ela é uma traíra! Ela que abrace o Nunes! Aqui não! Xô satanás!", afirmou Filipe Sabará à coluna por meio de mensagem no WhatsApp.

Sabará é o responsável pelo plano de governo de Marçal. Ele deixou a presidência do Conselho do Fundo Social do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) para se integrar à campanha do ex-coach.

Joice é uma das maiores adversárias da família de Jair Bolsonaro, com quem rompeu quando ele ainda estava no governo.

Um vídeo em que o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), candidato à reeleição, aparecia dando apoio à candidatura dela a vereadora gerou uma crise entre ele e apoiadores de Bolsonaro.

Marçal, por seu lado, está capturando votos de Nunes justamente entre eleitores bolsonaristas. Ter Joice ao seu lado só dificultaria o desafio de se impor como alternativa de direita na cidade.

Na entrevista ao UOL, Joice disse ainda que o atual prefeito não tem o "pulso firme que a cidade precisa" e lembrou que ele é alvo de denúncias de corrupção.

"Me sinto mais à vontade em apoiar Marçal por causa do histórico do Nunes e das denúncias, como caso do PCC no transporte e da questão das creches e sabe Deus o que mais vem por aí", argumentou.

O prefeito é investigado pela Polícia Federal por suposto envolvimento na máfia das creches, e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) investiga a ligação de empresas de transporte municipal com o PCC.

O prefeito, empenhado em manter Bolsonaro ao seu lado na campanha, festejou as declarações de Joice: "Já vai tarde!", disse ele em uma rede social.