Uma imagem do apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, será reproduzida nos relógios digitais das ruas da capital paulista. A fotografia será acompanhada da data de nascimento e de morte do dono do SBT, com a frase: "São Paulo está de luto".

O apresentador Silvio Santos - Divulgação/SBT

A homenagem, segundo pessoal envolvidas nas tratativas da gestão municipal, foi uma determinação direta do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Ele foi às redes sociais para homenagear o apresentador. "O final de semana do brasileiro nunca mais terá o mesmo sorriso. Descanse em paz, Silvio Santos", escreveu.

Nunes e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decretaram luto oficial de sete dias na cidade e no estado.

Silvio morreu às 4h50 da madrugada deste sábado. Ele estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte foi broncopneumonia. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT em nota publicada nas redes sociais.