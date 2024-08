Tarcísio e Nunes decretam luto de sete dias em SP por morte de Silvio Santos

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), decretaram luto oficial de sete dias no estado e na cidade pela morte do empresário e apresentador Silvio Santos aos 93 anos.

Silvio Santos em 2015 - Divulgação

Em nota, o governo estadual afirmou que o dono do SBT foi "um dos símbolos da comunicação brasileira graças à maneira simples, direta e carismática com que lidava com o público".

Tarcísio se pronunciou em suas redes sociais. "Hoje todo o Brasil lamenta a despedida do maior comunicador da história do nosso país", escreveu. "À família Abravanel, o meu carinho e abraço. O legado de Silvio Santos vai perdurar e sua voz e brilho serão eternos em nossas memórias".

A gestão Ricardo Nunes afirmou em nota que o apresentador foi um "ícone da televisão brasileira e figura marcante na cultura" do país. "O final de semana do brasileiro nunca mais terá o mesmo sorriso", escreveu o prefeito nas redes sociais.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria", disse o SBT em nota publicada nas redes sociais.

Nascido em 1930 numa família de imigrantes, o apresentador foi batizado como Senor Abravanel. Anos mais tarde, Silvio, seu apelido desde a infância, se transformou em nome artístico. Ele construiu um império empresarial que o levou de camelô nas ruas do centro do Rio de Janeiro a um dos homens mais ricos do país.