Nas redes sociais, a derrota da seleção feminina de vôlei do Brasil para os Estados Unidos na semifinal das Olimpíadas de Paris tem um culpado externo: Gabriel Medina. O surfista, que estava nas arquibancadas da Arena Paris Sul torcendo pelas brasileiras, vem sendo apontado pelos internautas como pé-frio.

Também presente no ginásio, o jogador de vôlei Bruninho é outro que vem sendo citado como "azarão" nas redes.

Os atletas Gabriel Medina, Bruninho, Rayssa Leal e Rebeca Andrade durante partida de vôlei da seleção, em Paris, nesta quinta (8) - @gabrielmedina no Instagram

"A gente passa a Olimpíada toda ganhando sem perder um set. No dia em que o Medina e o Bruninho vão assistir tomamos chocolate. Adoro os queridos, mas são pé-frio, azarados sim", disse uma brasileira no X (antigo Twitter).

Muitos brincam ainda que nem mesmo a presença de Rayssa Leal no ginásio, considerada um amuleto de sorte para o Time Brasil, conseguiu aplacar a má sorte levada à arena por Medina e Bruninho. Além dela, a ginasta Rebeca Andrade também compareceu.

"Nem toda a sorte que a Rayssa Leal e a Rebeca trazem foi capaz de barrar o azar que o Bruninho e o Gabriel Medina trouxeram com eles", afirmou outro na rede social.

Uma usuária do X chegou a pedir que o surfista e o jogador de vôlei não comparecessem à final do torneio feminino de futebol, no sábado (10), para não atrapalhar as chances de ouro da seleção contra os EUA. "Rayssa, foi culpa do Medina e do Bruninho, não deixa eles irem no no futebol."

O Brasil, que vinha fazendo uma campanha excelente nas Olimpíadas com quatro vitórias em quatro jogos e nenhum set perdido, foi derrotado pelos EUA por 3 sets a 2.

Algozes das brasileiras na última final olímpica, em Tóquio, em 2021, as norte-americanas voltaram a castigar as rivais, frustrando a grande parcela do público que vestia verde e amarelo no ginásio.

Com a derrota, o Brasil fica fora da briga pelo ouro, e agora buscará o bronze.