Paris

As jogadora brasileiras de futebol feminino tentam aliviar a tensão no vestiário antes de entrar na final com os EUA, neste sábado (10) com brincadeiras e música.

Neste começo de tarde em Paris, elas colocaram para tocar no som máximo a canção "Mulher Brasileira", de Benito de Paula, e estão cantando alto suas estrofes, que dizem: "Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar/ Norte a sul do meu Brasil/ Caminha sambando, quem não viu/ Mulher de verdade, sim senhor/ Mulher Brasileira é feita de Amor".

Jogadoras do Brasil comemoram gol em partida contra a Espanha - Clement Mahoudeau/AFP

O Brasil entra em campo com o peso de um histórico de um jejum de dez anos sem vencer os EUA, após sete derrotas seguidas.

O técnico Arthur Elias, no entanto, tem se esforçado para retirar o peso dos ombros das jogadoras. Ele tem repetido que o time que está nas Olimpíadas de Paris não é o mesmo que foi derrotado anteriormente, e que elas devem desprezar o passado na hora em que estiverem em campo.

A goleira Lorena, 27, deu uma entrevista exclusiva à coluna na sexta (9), um dia antes da final.

Questionada sobre as vitórias anteriores dos EUA sobre o Brasil no futebol feminino, ela afirmou: "Eu, sinceramente, acho que o passado fica no passado. No futebol não dá para falar: 'Eu já fiz, eu já ganhei'. É o hoje. As espanholas foram campeãs mundiais e não medalharam. O que elas fizeram ano passado ficou no ano passado", afirmou.

Nesta Olimpíada, o Brasil ganhou por 4 a 2 da Espanha.