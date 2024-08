A pré-venda de ingressos para a turnê de despedida de Gilberto Gil, "Tempo Rei", começa nesta segunda-feira (19), a partir das 10h, no site da Eventim. O músico de 82 anos vai percorrer arenas e estádios do país entre março e novembro do próximo ano.

Realizada pela 30e e Gege Produções, a turnê estreará na Fonte Nova, em Salvador, onde o artista baiano fez uma apresentação histórica com o jamaicano Jimmy Cliff, em 1980.

O cantor Gilberto Gil, em ensaio da turnê 'Tempo Rei' - Giovanni Bianco/Divulgação

A pré-venda é exclusiva para clientes do Banco do Brasil com cartões Ourocard. Na quinta (22), a partir das 12h, será aberta a venda de ingressos para o público geral.

A turnê marcará o adeus do cantor baiano à rotina de viagens e shows alongados, mas não representa uma aposentadoria. A despedida não o afastará de shows pontuais e do ritual de compor e gravar.

"Tocar em casa e especular sobre as canções e os caminhos musicais, esse xodó e esse afeto com o instrumento, permanecem. Aliás, uma das razões é tentar ganhar mais tempo para essa dimensão doméstica da musicalidade. Uma música mais tranquila, mais meditativa, mais divagante", afirmou Gil à Folha.

O repertório da apresentação será discutido com sua equipe, mas Gil pensa em acolher sugestões de fãs e amigos.