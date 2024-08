Marçal lidera popularidade digital em SP, e Datena tem resultados tímidos nas redes

São Paulo

Pablo Marçal (PRTB) é o candidato com maior popularidade digital entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo. O ex-coach é também o que tem mais seguidores nas redes sociais, com 12,7 milhões no Instagram, seis vezes mais que Guilherme Boulos (PSOL), que fica em segundo lugar.

Segundo o IPD (Índice de Popularidade Digital), analisado diariamente pela empresa de pesquisa e consultoria Quaest e que que varia de 0 a 100, Marçal marca 79,3 pontos no índice. O pódio é completado por Guilherme Boulos (PSOL), com 64,3 pontos, e Tabata Amaral (PSB), com 56,9 pontos.

O IPD é calculado por meio de algoritmo que coleta e processa 175 variáveis das plataformas X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Wikipédia e Google. O período avaliado foi de 1º de julho a 10 de agosto.

Pablo Marçal (PRTB) em caminhada na rua 25 de março no primeiro dia de campanha em São Paulo - Bruno Santos/Folhapress

Líder na pesquisa Datafolha de intenção de voto, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece em quinto lugar no IPD, com 43,6 pontos, atrás de Marina Helena (Novo), que registra 49,9 pontos.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) marca 34,6 pontos no índice, mesmo sendo o candidato mais conhecido da disputa —segundo pesquisa Datafolha, apenas 4% dos paulistanos não o conhecem.

Para a nota final do IPD, são consideradas cinco dimensões: fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamentos), valência (proporção de reações positivas e negativas) e interesse (volume de buscas).

Marçal atinge pontuação máxima em todas elas, exceto em mobilização. O nome do candidato, que aposta em atuações incendiárias nos debates, vem sendo muito buscado pelos internautas, o que contribui para a dimensão de interesse.

Segundo a pesquisa Datafolha realizada nos dias 6 e 7 de agosto, o influenciador era desconhecido por 38% dos entrevistados, o que pode explicar o interesse por sua candidatura.

Boulos, por sua vez, apresenta bons resultados em mobilização e valência, o que indica bom volume de compartilhamentos e menções positivas. Apesar disso, um levantamento realizado pelo Datafolha e pela empresa Codecs apontou que o deputado federal acumulava 38% de menções negativas entre 29 de julho e 4 de agosto.

Já Tabata tem pontuação máxima em valência, mas resultados piores nas outras dimensões. Seu pior desempenho é no quesito mobilização, ou seja, a candidata tem menos compartilhamentos em suas redes do que os concorrentes.

Nunes pontua pouco em mobilização e engajamento, indicando pouca interação dos seguidores com suas postagens.

Por fim, a longa carreira de Datena na TV não se converteu em popularidade digital. O jornalista está estagnado em número de seguidores, o que prejudica seu engajamento nas redes. Ele apresenta seu pior resultado em mobilização, indicando poucos compartilhamentos.