Folha promove seminário sobre gastronomia em São Paulo

São Paulo

A Folha promove na segunda-feira (19), a partir das 15h, o seminário O Mundo Gastronômico de São Paulo. O evento faz parte da cerimônia de premiação d’O Melhor de São Paulo Gastronomia 2024 e será transmitido ao vivo nesta página e no canal do jornal no YouTube.

Na primeira mesa, profissionais da área discutem os desafios e possíveis soluções para a atração de mais clientes em bares e restaurantes diante do aumento dos preços em São Paulo.

Participam do debate Duílio Lin, proprietário do Mapu, restaurante de culinária taiwanesa, Luiz Campiglia, fundador da Banca 06 Kinjo, e Benjamin Seroussi, sócio do restaurante Shoshana Delishop, de comida judaica.



O segundo painel aborda as novas opções de sobremesas na capital paulista, com variedades criativas de sorvetes, massas mais leves e doces com menos açúcar.

Estarão presentes a confeiteira Luiza Lafer, proprietária da Lu Lafer Doces, a confeiteira Aya Tamaki, chef da Amay Patisserie, a chocolatière Luciana Lobo, head de inovação e produto da Dengo, e Oliver Kirkham, diretor de inovação da rede de sorveterias Bacio di Latte.

A mediação das mesas será feita pela jornalista Marília Miragaia, editora de Comida e do Guia Folha.



Após o encerramento do debate, haverá a premiação dos estabelecimentos eleitos pelo Datafolha na pesquisa "O Melhor de São Paulo Gastronomia 2024", cujo resultado foi divulgado no dia 27 de julho. Essa parte do evento será conduzida pela apresentadora Flávia dos Prazeres.