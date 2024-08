As medalhistas olímpicas Rayssa Leal e Rebeca Andrade parabenizaram e consolaram as jogadoras de vôlei da seleção após a semifinal entre Brasil e EUA nas Olimpíadas de Paris, nesta quinta (8).

As jogadoras americanas foram as primeiras a sair, celebrando a vitória na partida decisiva por 3 sets a 2.

Gabriel Medina, Bruninho, Rayssa Leal, Cristiano Felício e Rebeca Andrade torcem pelas jogadoras de vôlei contra os EUA - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Rebeca e Rayssa esperaram pacientemente pelas brasileiras. Elas estavam no corredor por onde saíam também as jogadoras de vôlei dos EUA, sorridentes e celebrando.

A primeira a deixar a quadra foi a levantadora Macrís Carneiro. Logo depois, saíram a central Thaisa Daher e a ponteira Ana Cristina.

As brasileiras jogadoras de vôlei também receberam o apoio de familiares.

Com a derrota, o Brasil fica fora da briga pelo ouro no torneio feminino de vôlei dos Jogos, e agora vai disputar o bronze.

Algozes do Brasil na última final olímpica, em Tóquio, em 2021, as norte-americanas voltaram a castigar as rivais, frustrando a grande parcela do público que vestia verde e amarelo no pavilhão 1 da Arena Paris Sul.

Além de Rebeca e Rayssa, estavam no ginásio o surfista Gabriel Medina, vencedor da medalha de bronze, e os jogadores Bruninho, do vôlei, e Cristiano Felicio, do basquete.

As brasileiras não tinham perdido nenhum set até então na competição.