O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fez uma defesa enfática do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes a um grupo de empresários com quem se reuniu na quinta (12), em São Paulo.

A CEO do grupo Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo Dantas, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o empresário João Camargo, fundador e presidente do conselho do grupo Esfera Brasil - Grupo Esfera/Divulgação

RAZÃO DE SOBRA

O diretor relatou, com riqueza de detalhes, as razões que, segundo ele, levaram o X a ser suspenso pelo magistrado.

RAZÃO 3

Segundo o diretor, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) fez uma postagem no X com fotos da filha de 5 anos e da esposa de um delegado que o investigava. Abaixo dela, a legenda: "Procura-se vivo ou morto".

RAZÃO 4

"Imaginem, uma criança de 5 anos, o que gerou comentários na linha: 'morto vale quanto?'. A esposa desse delegado faz tratamento até hoje", disse Andrei Rodrigues aos empresários, reunidos pelo grupo Esfera Brasil.

PODE ISSO?

"Vocês acham razoável?", questionou ele à plateia, ouvindo de volta comentários que demonstravam indignação e perplexidade.

QUEM MANDA

O diretor-geral disse que a PF pediu a Moraes para que a postagem fosse retirada do ar, mas o X ignorou solenemente a determinação do magistrado.

QUEM MANDA 2

O ministro então determinou o pagamento de multa de R$ 50 mil por dia —decisão que o X igualmente desobedeceu.

QUEM MANDA 3

"O X não fez nada, nem apagou o post nem pagou a multa. E ainda disse que iria retirar o escritório da rede social no Brasil, para [as autoridades] não terem com quem falar", seguiu Andrei.

ÚLTIMO RECURSO

"O ministro teve como último recurso bloquear a ferramenta no Brasil", explicou Rodrigues. E completou: "Coloquem-se na posição do meu colega e de Moraes: O que fariam?".

ÚLTIMO RECURSO 2

O delegado ameaçado integra a equipe que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores. As ameaças aos agentes também são investigadas, e foi no âmbito delas que o ministro determinou a suspensão do X, no dia 7 de agosto.

INTERVALO

A medida foi tomada depois de decisão em que Moraes determinou a prisão da representante da plataforma no país, caso não fosse cumprida a ordem de bloqueios de perfis. A suspensão do antigo Twitter em todo o Brasil está em vigor desde 30 de agosto.

TABLADO

As atrizes Maria Joana e Erica Montanheiro e os atores Giovani Tozi e Gustavo Merighi receberam convidados na sessão para convidados de "Gaslight: Uma Relação Tóxica", realizada na noite de quarta-feira (11), no Teatro Itália, em São Paulo. Baseada em um filme homônimo, a peça foi o último trabalho de Jô Soares para o teatro. As atrizes Vera Zimmermann e Luciana Ramanzini marcaram presença no evento. Os atores Adriana Birolli, Hugo Possolo e Flavio Tolezani também compareceram à apresentação.