O Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo vai lançar no final deste mês um podcast sobre a 38ª edição do Panorama da Arte Brasileira, tradicional exposição realizada a cada dois anos pela instituição cultural.

Em seis episódios, a jornalista Adriana Couto vai apresentar os coletivos e artistas participantes da mostra, que abrirá ao público em 5 de outubro. O programa será batizado como o mesmo título do Panorama deste ano, "Mil Graus".

A jornalista Adriana Couto vai apresentar o podcast Mil Graus do MAM - Estúdio em Obra/Divulgação

O nome é uma referência a gíria "mil grau", usada para definir algo como ótimo, de alta categoria. A escolha tem a ver também com a vontade dos curadores Germano Dushá e Thiago de Paula Souza de fazer uma exposição mais popular.

Como o MAM está fechado para reformas desde o fim de agosto e só deverá reabrir no ano que vem, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, o MAC, vai sediar o Panorama nesta edição.

VOU FESTEJAR

Os cantores Leci Brandão e Zeca Pagodinho participaram do Sambabook, projeto que em sua sexta edição reúne artistas em uma homenagem a Beth Carvalho. Teresa Cristina e Seu Jorge também cantaram sucessos eternizados na voz da Madrinha do Samba. A proposta contou ainda com Luedji Luna e o sambista Jorge Aragão como convidados, além da cantora Luciana Mello. As gravações foram realizadas na semana passada, no Rio de Janeiro.