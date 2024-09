A bailarina Ingrid Silva, integrante do Dance Theatre of Harlem, dos Estados Unidos, fará um solo no show em homenagem a Alcione no Rock in Rio, que ocorrerá no dia 22 de setembro.

A bailarina Ingrid Silva - Steven Vandervelden/Divulgação

A apresentação reunirá no palco Sunset a Orquestra Sinfônica Brasileira e os cantores Mart’nália, Diogo Nogueira, Majur, Péricles e Maria Rita. Ingrid dançará ao som de um samba.

"A dança é um elemento importante na construção artística do Rock in Rio e, neste caso, vai oferecer uma delicadeza e sutileza fundamentais a um espetáculo que fará um mergulho na carreira de uma artista como Alcione", diz o vice-presidente artístico do festival, Zé Ricardo.

Recentemente, a bailarina brasileira fez sua estreia como coreógrafa no Fire Island Dance Festival, em Nova York. Ela também é co-fundadora do projeto Blacks in Ballet e, atualmente, é bailarina principal da Dance Theatre.

ARCADAS

O advogado e professor da Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) Pierpaolo Cruz Bottini organizou o debate "Criptoativos e Lavagem de Dinheiro: Regulação e Desafios Atuais", realizado na seda da instituição, em São Paulo, na sexta-feira (6). A vice-diretora da faculdade, Ana Elisa Bechara, o secretário Nacional de Justiça, Jean Uema, e a subsecretária de Fiscalização da Receita Federal, Andrea Costa Chaves, participaram como palestrantes.