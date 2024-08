Um elenco estrelado de artistas se reunirá no Rio de Janeiro, no início de setembro, para gravar uma homenagem a Beth Carvalho. A Madrinha do Samba será o tema da sexta edição do Sambabook, premiado projeto que começou a ser produzido nos anos 2010 e fará o seu retorno após um hiato de oito anos.

Beth Carvalho e Zeca Pagodinho durante gravação do Sambabook - Marcos Hermes/Divulgação

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, interpretará a faixa "Senhora Rezadeira", enquanto Zeca Pagodinho escolheu o sucesso "A Chuva Cai" para cantar. Também está previsto um dueto entre Maria Rita e Seu Jorge, que apresentarão "Ainda É Tempo de Ser Feliz". Ao todo, 30 artistas participarão da gravação.

As edições anteriores do Sambabook, que além de Zeca homenagearam João Nogueira, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara e Jorge Aragão, reuniram sobre seus palcos artistas como Djavan, Caetano Veloso, Emicida, Anitta e Carminho.

A expectativa é que o especial de Beth Carvalho, produzido pela Musickeria, seja lançado no final deste ano, em múltiplas plataformas.

MELODIA

A cantora Clara Valverde, que prepara o lançamento de seu terceiro álbum - Tainá Bernard/Divulgação

A cantora Clara Valverde começará a apresentar ao público nos próximos dias o terceiro álbum de sua carreira, "Delírios". A canção de estreia será "Tonteira", composta em parceria com Liza Lou, Ariel Donato e Júlia Jóia e produzida por Juliano do Valle.

O disco será dividido em duas partes —a primeira se chama "Céu da Boca". "É um disco íntimo onde eu me coloco, ao mesmo tempo, em um lugar de empoderamento e vulnerabilidade. As faixas são grandes desabafos embalados pela brasilidade", conta a artista.