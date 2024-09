O Amazônia de Pé, movimento pela proteção das florestas e dos povos da região que reúne mais de 20 mil ativistas e 350 organizações, elaborou uma carta em que manifesta "profunda preocupação" com a situação das florestas públicas na Amazônia Legal e cobra medidas urgentes do governo Lula.

A articulação diz reconhecer os esforços da gestão atual, mas pede "mais ambição do governo federal" na demarcação de territórios indígenas, no reconhecimento de territórios quilombolas e na destinação de terras para políticas públicas.

Incêndio na região de Lábrea (AM) - Evaristo Sa - 20.ago.2024/AFP

"Pedimos que o governo federal se una ao corpo técnico das organizações socioambientais e à demanda popular para estabelecer uma política pública robusta e duradoura que garanta a proteção das florestas públicas da Amazônia e a liderança do Brasil no cenário climático global, evitando cenários catastróficos como o que assistimos atualmente com as queimadas", afirma o texto.

O documento deve ser entregue pessoalmente à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, durante a Cúpula Social do G20, que será realizada em novembro.

A iniciativa, segundo o Amazônia em Pé, também busca reivindicar que movimentos populares e populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas sejam ouvidos durante as negociações da COP30, que será sediada em Belém, no Pará, em 2025.

Nos próximos dias, os pontos da carta serão discutidos durante a Virada Cultural Amazônia de Pé 2024, que será realizada entre 5 e 8 de setembro. O evento reunirá ativistas socioambientais de todo o país e terá cerca de 300 oficinas, debates e apresentações artísticas.

"É importante que o Brasil entenda que o que acontece na Amazônia não fica só na Amazônia. Quando a floresta é derrubada, isso afeta cidades de todo o país, de Norte a Sul. A gente sente no preço da comida, na conta de energia, na falta de água, nas ondas de calor, nas secas e enchentes extremas", diz a diretora do Amazônia de Pé, Daniela Orofino.

