A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, será homenageada em um evento que reunirá advogadas, juristas e lideranças femininas em Brasília, no dia 28 deste mês.

A chefe da pasta será celebrada por sua trajetória e por suas contribuições para o enfrentamento de questões de gênero no país, incluindo seu protagonismo na criação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e do programa Mulher: Viver sem Violência, que originou a Casa da Mulher Brasileira.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, durante solenidade na Base Aérea de Brasília - Pedro Ladeira - 3.jul.2023/Folhapress

Foram convidadas para o coquetel a única mulher ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, e a ministra aposentada da corte Rosa Weber, a ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Daniela Teixeira e as ministras do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Vera Lúcia Santana e Edilene Lôbo.

A ministra do STM (Superior Tribunal Militar) Elizabeth Rocha e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do governo Lula, Esther Dweck, também foram chamadas a prestigiar Cida Gonçalves.

O evento é organizado pelo grupo Confraria Atena, que quer promover encontros e troca de experiências entre mulheres que ocupam espaços decisórios e de liderança.

A confraria foi criada pelas advogadas Maíra Recchia, Katarina Brasil e Talita Greco, pela coordenadora-geral da Coalizão Nacional de Mulheres, Adriana Cecilio, pela fundadora do Instituto Por Elas, Rizzia Fróes, e pela jornalista Gabriela de Paula.

Brasília será a primeira parada de uma série de encontros mensais previstos para ocorrer em outras capitais brasileiras. Salvador sediará um evento do grupo em setembro, igualmente dedicado às mulheres.

JOGO DE CENA

A atriz e cantora Vanessa da Mata recebeu convidados na estreia do musical "Clara Nunes — A Tal Guerreira", protagonizado por ela, no Teatro Bravos, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, na semana passada. O ator Bruno Fagundes e o rapper Edi Rock, integrante do grupo Racionais MC's, estiveram lá.