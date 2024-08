A ONG Onçafari lançou a campanha "Recupera Pantanal" de arrecadação de recursos devido aos incêndios que se alastraram pelo bioma nas últimas semanas.

Uma das reservas da entidade, que é uma das mais conhecidas para a preservação de grandes felinos na região, teve 65% de sua área de 35 mil hectares devastada pelo fogo.

Anta morta pelo fogo em uma mata às margens do rio Paraguai na fazenda Santa Tereza, no pantanal, na região da Serra do Amolar, em Mato Grosso do Sul - Lalo de Almeida/Folhapress

As doações serão destinadas para ações como a reconstrução dos recintos de reintrodução de animais, o resgate e cuidado dos bichos e o trabalho de brigadistas.

No início de agosto, incêndios de grandes proporções se alastram no pantanal sul-mato-grossense, de Aquidauana (MS) até a fronteira com a Bolívia.

Onças-pintadas, cotias, macacos, antas, cobras, jacarés, entre outros animais, voltaram a sofrer com o fogo. As cenas de bichos carbonizados de agora repetem a tragédia de 2020 —que registrou recorde de destruição do bioma.

