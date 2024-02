A jornada de Abilio Diniz é um lembrete de que a zona de conforto é o maior inimigo do sucesso. Não me fascina apenas pelo império que ele ergueu do chão, mas pela sua habilidade quase malandra de dançar conforme a música do mercado, sempre um passo à frente dos concorrentes. Desde transformar uma modesta doceria no colossal Grupo Pão de Açúcar até sua incursão audaciosa em outros segmentos e mercados, a saga de Diniz é um roteiro de como ser um visionário sem perder o gingado.

A sagacidade de Abilio me ensinou que visão de futuro não é só sobre prever tendências e sim sobre criá-las. Enquanto muitos se contentam em jogar segundo as regras, Diniz reescreveu o livro de jogadas do varejo brasileiro. Ele não viajou o mundo apenas buscando inspiração: ele foi em busca de armas para um arsenal que ainda estava construindo, transformando cada nova ideia em uma peça-chave para o seu império.

Retrato do empresário Abilio Diniz - Bruno Santos - 1.set.2022/Folhapress

Sua resiliência? Mais do que uma lição, é um tapa na cara do conformismo. Enfrentando desde crises econômicas até desafios pessoais que fariam muitos desistirem, Diniz mostrou que o verdadeiro poder não vem da capacidade de evitar adversidades, mas de surfar nas ondas delas. Cada crise, cada obstáculo, era apenas mais uma oportunidade para Diniz provar que não existe barreira alta demais para quem está disposto a desafiar o status quo.

Quanto ao desenvolvimento de pessoas, Diniz não se limitou a ser um construtor de negócio: ele se tornou um arquiteto de líderes. A criação do curso Liderança 360° na FGV-SP não foi apenas um gesto de generosidade, mas sim uma jogada estratégica, reconhecendo que o futuro de uma empresa está diretamente ligado ao potencial humano que ela cultiva.

E sobre sua atuação filantrópica? Diniz poderia facilmente descansar sobre seus louros, satisfeito com seu legado no varejo. Mas sua escolha de investir na educação e no desenvolvimento social, por meio do Instituto Península, mostra que sua visão de sucesso transcende o próprio sucesso. É um lembrete provocativo de que o verdadeiro legado não é o que construímos para nós, mas o que deixamos para os outros.

Sem dúvida, o legado de Abilio Diniz é um convite audacioso para sonhar grande, desafiar limites e nunca, jamais se acomodar. Suas lições vão além dos negócios, servindo como uma provocação constante para quem busca deixar sua marca no mundo.