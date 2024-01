Como mulher empreendedora, minha jornada é marcada por desafios constantes, mas também por descobertas poderosas sobre a saúde mental. Quero compartilhar com vocês um pouco dessa jornada transformadora, destacando a importância de cuidar da nossa saúde mental.

No mundo do empreendedorismo, é fácil cair na armadilha de se dedicar integralmente ao trabalho, negligenciando o próprio bem-estar. Por muito tempo, eu também estive nesse ciclo de trabalho incessante, deixando de lado a minha saúde mental. Mas percebi que, sem um equilíbrio emocional e mental, até mesmo o sucesso profissional pode perder seu brilho.

Nuthawut/AdobeStock

A saúde mental no empreendedorismo é um tópico que merece atenção. A pressão para ser sempre inovadora, a carga emocional de gerenciar uma equipe e a constante necessidade de se adaptar podem ser esmagadoras. Por isso, é essencial criar um espaço seguro para falar sobre saúde mental, sem estigmas ou julgamentos.

Descobri que autocuidado é mais do que um luxo: é uma necessidade. Isso significa estabelecer limites saudáveis, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Aprender a dizer "não" às demandas excessivas e "sim" às pausas para o autocuidado me ajudou a manter o foco e a saúde mental. Além disso, desenvolver uma rotina que inclui atividades prazerosas, como ioga, exercícios, caminhadas, leitura ou um hobby criativo, pode fazer maravilhas para a mente e o espírito.

Um ponto decisivo na minha jornada foi reconhecer a importância do diálogo interno positivo. Substituir a autocrítica por palavras de encorajamento e reconhecimento transformou minha forma de enfrentar desafios. Além disso, construir uma rede de apoio com outras empreendedoras me proporcionou um espaço para compartilhar e aprender.

Não podemos nos esquecer que a saúde mental é um aspecto fundamental das nossas vidas e carreiras. Precisamos estar atentas aos sinais de estresse e esgotamento e buscar ajuda quando necessário. Terapia e grupos de apoio são recursos valiosos nesse processo.

Minha mensagem final para vocês, mulheres empreendedoras, é que cuidar da saúde mental não é apenas um ato de amor-próprio, mas também um investimento no seu sucesso profissional. Nunca se esqueçam de que vocês são incríveis e merecem cuidar de si mesmas com a mesma dedicação que dão aos seus negócios. Vamos juntas nessa jornada de autoconhecimento e crescimento, transformando desafios em oportunidades para brilhar ainda mais.