Neste exato momento, enquanto você lê essas linhas, a cena empresarial no Brasil está passando por tempos duros. Só neste último minuto, quatro empresas fecharam e outras seis estão no caminho para o mesmo fim, segundo dados do governo federal. Esse fato não é apenas um número: são sonhos desfeitos e um impacto real na economia de nossa nação.

A qualquer hora, uma decisão do governo (não importa o partido) pode virar tudo de cabeça para baixo, levando ao fechamento de centenas de negócios. E nesse cenário, muitas vezes vemos o empresário como o vilão: egoísta, explorador, ganancioso. Mas pense bem: esses empresários carregam nas costas o peso de suas vidas e de muitas outras famílias.

No Brasil, muitos veem o empresário com maus olhos e isso acaba por enfraquecer quem tem coragem de investir e inovar aqui. Enquanto alguns protestam, nós que temos negócios passamos nosso tempo tentando manter tudo funcionando. E, assim, parece que vamos perdendo um pouco do nosso país a cada dia.

Parece que estamos numa era onde o empreendedorismo pode desaparecer, e com ele, a força que mantém e enriquece nossa economia. Por isso, é fundamental nos unirmos e evoluirmos juntos. Apenas com a força dos empresários o Brasil pode sonhar com um futuro próspero.

Empresários são mais que uma peça no jogo social: eles são o coração que mantém tudo em movimento. Enquanto trabalhadores têm seu valor, claro, os empresários trazem algo único: a habilidade de criar riquezas e abrir oportunidades. Grandes pensadores como Ludwig von Mises já diziam que as sociedades que prosperaram foram as que facilitaram a vida dos empreendedores.

Empresários fazem muito mais do que criar empregos. Eles trazem inovações que melhoram nossas vidas e impulsionam o progresso. Muitas das tecnologias que usamos todos os dias começaram graças ao espírito empreendedor no sistema capitalista, que muitas vezes é mal-entendido e criticado.

A importância do empreendedorismo vai além da economia: ele também fortalece nossa sociedade. Empresários promovem o desenvolvimento local, ajudam a reduzir a pobreza e incentivam comunidades vibrantes e sustentáveis.

Como empresária ativa no Brasil, sinto que precisamos valorizar e apoiar o empreendedorismo como um pilar fundamental para nosso futuro. Enfrentar esses desafios com políticas que nos apoiem é essencial, assim como reconhecer que os empresários são indispensáveis para o crescimento e inovação do país. Enquanto seguimos em frente, é importante lembrar que cada empresa que se mantém aberta é uma luz de esperança, mostrando que a determinação e a inovação podem realmente vencer adversidades.

